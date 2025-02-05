القضاء الأعلى ينتقد استعجال المحكمة الاتحادية باصدار الأمر الولائي ويوجه المحاكم بالمضي بتنفيذ العفو العام

2025-02-05 14:35:08 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} عقد مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة لهذا العام بحضور حضوري وإلكتروني برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان. وتناولت الجلسة موضوعًا قانونيًا مهما يتعلق بالأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ عدد من القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.