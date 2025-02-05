2025-02-05 14:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، انطلاق مشروع “مدينة النخيل”، أحد أكبر المشاريع السكنية والتنموية في العراق، مؤكداً المشروع الذي كان مخططاً له منذ أكثر من 10 سنوات، حصل على الموافقات اللازمة،. وقال العيدانيّ خلال مؤتمر صحفي تابعته منصة “إيشان”، إن “مدينة النخيل تمتد على مساحة 54 محمية طبيعية بالإضافة إلى 34 دونماً، […]

ظهرت المقالة بـ120 ألف وحدة سكنية.. العيداني يعلن انطلاق مشروع “مدينة النخيل” في البصرة أولاً على ايشان.



