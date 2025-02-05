العراق يتجه لتنفيذ أول عملية نقل تاريخية عبر نظام (TIR) الدولي

2025-02-05 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) خلال زيارته الأسبوع الماضي، أن العراق يتجه لتنفيذ أول عملية نقل تاريخية عبر نظام النقل البري الدولي (TIR).

وذكر الاتحاد في بيان، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً من الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) زار العراق الأسبوع الماضي لوضع الأساس لأول حركة نقل عبر الحدود في البلاد ضمن نظام النقل البري الدولي (TIR)".

وأوضح أن "العراق، اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في التجارة عبر الحدود، حيث من المتوقع أن تتم أول عملية نقل تحت مظلة نظام النقل البري الدولي قريبا إذ يمثل هذا الحدث لحظة فارقة للبلاد وخطوة كبيرة نحو الاندماج الكامل في النظام الدولي المعترف به للعبور الجمركي".

وأضاف أنه "خلال الأسبوع الماضي، عقد الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) مناقشات رئيسة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، مما يعزز التزام العراق بتحديث قطاع التجارة واعتماد أفضل الممارسات الدولية".

وأشار الى أنه "تم تنظيم ورشة عمل متخصصة خلال الزيارة، ركزت على أهمية الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل اتفاقية نظام النقل البري الدولي والاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر، وقد سلط الخبراء الضوء على الدور الحيوي لهذه الاتفاقيات في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز أمن التجارة، وتقليل حوادث الطرق كما تناولت المناقشات أهمية التميز المهني في قطاع النقل البري وتطوير أطر تنظيمية قوية لدعمه".

وتابع أن "التعاون بين القطاعين العام والخاص كان أحد المحاور الرئيسة في الاجتماعات، حيث تم التأكيد على دوره الأساسي في تحقيق هذه الأهداف"، منوها بأن "التنسيق الفعال بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص يعد عاملاً حاسماً لضمان التنفيذ السلس لنظامي النقل البري الدولي والاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر، مما يعزز مكانة العراق في التجارة الإقليمية والعالمية".

واختتم، أنه "مع استعداد العراق لهذا الإنجاز، يقف على أعتاب عهد جديد في مجال النقل والتجارة الدولية، حيث يتبنى أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والأمن والنمو الاقتصادي".