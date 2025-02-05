زيدان يبحث مع ساكو إجراءات المحافظة على حقوق وممتلكات المسيحيين

2025-02-05 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو ، إجراءات المحافظة على حقوق وممتلكات المسيحيين في العراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو".

وأضاف أن "زيدان بحث مع ساكو إجراءات القضاء في المحافظة على حقوق وممتلكات المسيحيين في العراق".