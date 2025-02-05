السوداني يبدي رغبة العراق بالتعاون مع "الناتو" بمجال الصناعات العسكرية الدفاعية

2025-02-05 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والحلف في الملفات التي تتعلق ببناء القدرات ودعم القوات المسلحة العراقية في مجالات المشورة والتدريب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التواصل لبناء علاقات التعاون مع حلف الناتو، ضمن مهمته الاستشارية في العراق، في ظل حالة التعافي والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي التي يشهدها البلد، وبما يساعد على ممارسة العراق لدوره الريادي في المنطقة، مؤكداً المحافظة على الموقف العراقي المتوازن على الرغم من التحديدات، كما حافظ العراق على مصالحه العليا، إلى جانب دعم مساعي الاستقرار في المنطقة.

وقال ايضا إن، العراق ينظر باهتمام لدور بعثة الناتو الاستشارية في العراق، والتعاون في مجال التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات.

وتطرق السوداني إلى برنامج الصناعات الحربية الطموح الذي دعمته الحكومة، مؤكداً رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية، ولاسيما المعدات الدفاعية، التي تسهم في تعزيز الأمن وردع أيّ عدوان محتمل.

من جانبه، عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تقديره للخطوات العراقية، ووجه السوداني دعوة رسمية لحضور تجمع شمال الأطلسي الذي سيعقد قريباً في بروكسل وإلقاء كلمة العراق فيه،، مؤكداً حرص الناتو على تدعيم العلاقة مع العراق، وتعزيز التعاون المثمر، ولاسيما في مجال الصناعات العسكرية.

كما شهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ووضع الهدنة في غزّة ولبنان، ومستجدات الوضع في سوريا، وفقا للبيان.