غبار وأمطار ورياح عاتية.. أجواء غير مستقرة في العراق ابتداء من المساء

2025-02-05 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغددا

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، من موجة غبار ونشاط بالرياح وامطار متفرقة في البلد.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "أجواء غير مستقرة نهار ومساء يوم غد الخميس، متوقع عبور جبهة المنخفض الجاف الذي يعاني من عدم وجود داعم رطب من البحر".

وأضاف، انه "خلال ساعات هذه الليلة من يوم الأربعاء، تتحول الرياح غرب البلاد الى غربية ثم شمالية غربية شديدة السرعة تصل سرعة هباتها إلى ما بين 60 - 80 كم/ساعة ينتج عنها موجات غبار وانعدام الرؤية".

وبين عطية، انه "كما تشير التوقعات الى تأثر مدن وسط البلاد وشرقها وبعض مدن الجنوب بهذا النشاط"، مشيرا الى، ان "ما ينتج عنه من موجات غبار تستوجب أخذ الاحتياطات يوم الخميس".

وأشار الى، ان "درجات الحرارة ستنخفض بشكل حاد ساعات نهار الخميس ابتداء من جهة غرب البلاد، بسبب دخول جبهة هوائية باردة"، منوها على، انه "متوقع أن يستمر تأثير البرودة لغاية منتصف الأسبوع القادم".

وتابع، ان "زخات من الامطار متوقعة الخميس في مدن شمال ووسط وغرب البلاد، إضافة لمحافظة ميسان وغرب البصرة وشمال النجف مع فترات من الغزارة احيانا"، مضيفا، ان "باقي المدن التي لم تذكر، وفرصتها ضعيفة من الامطار".