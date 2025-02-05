القبض على اثنين اختلاسا 200 مليون دينار من دائرة حكومية في دهوك

2025-02-05 15:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت دائرة شرطة قضاء عقرة شمال شرقي دهوك، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبضعلى شخصين قاما باختلاس 204 ملايين دينار عراقي من دائرة كاتب العدل في قضاءبردرش.

وقالمسؤول إعلام شرطة عقرة، المقدم عماد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الأوليعمل موظفاً في دائرة كاتب العدل، وقام باستغلال منصبه وتمكن من اختلاس المبلغ علىمدار عامين بالتعاون مع المتهم الآخر".

وأضافأن "التحقيقات كشفت تورطهما في القضية حيث اعترفا بارتكاب الجريمة وقاما بإعادة50 مليون دينار فقط من المبلغ المختلس إلى خزينة الدائرة".

وأشارحسين، إلى أن "المتهمين أحيلا إلى القضاء حيث ستتم محاكمتهما وفقاً للمادة316 من قانون العقوبات العراقي".