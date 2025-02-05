2025-02-05 15:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف اتحاد المُتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عنتفاصيل جديدة تتعلق بالمتقاعدين الجدد، مؤكداً أن المشمولين سيحصلون على 6 رواتبأساسية و12 راتباً تقاعدياً كاملاً.

وقال صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد المُتقاعدين في الإقليم، في حديثلوكالة شفق نيوز، إن "عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الإقليم يقارب285 ألف شخص، منهم 170 ألف متقاعد مدني و90 ألف متقاعد عسكري".

وأضاف، أن "عدد الذين سُجِّلوا حديثًا ضمن قوائم التقاعد يبلغ نحو 25ألف شخص، لكنهم لم يكملوا إجراءات التقاعد بالكامل بعد، حيث لا يزال بعضهم فيمرحلة إتمام معاملاتهم الوظيفية"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المتقاعدينالجدد، وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2014 الخاص بالمتقاعدين الموحد في العراق، سيحصلونعلى 6 رواتب أساسية عند تقاعدهم، تُدفع من دائرتهم الرسمية، لكن في حال تجاوزت مدةالإحالة إلى التقاعد ستة أشهر، لن تُصرف لهم هذه الرواتب".

وأشار عثمان، إلى "المتقاعد الذي كان يتقاضى مليوناً و200 ألف دينارشهرياً قبل إحالته إلى التقاعد، سيحصل على إجمالي 12 راتباً تقاعدياً دفعة واحدة،أي ما يعادل 14 مليوناً و400 ألف دينار كمستحقات نهاية الخدمة".

وبشأن المتقاعدين العسكريين، أوضح عثمان، أن "قرار التقاعد الحالييشمل فقط المدنيين"، مؤكداً أن "العسكريين لن يتم إدراجهم ضمنالمستفيدين من هذه الدفعة التقاعدية".

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة في تحسين أوضاع المتقاعدين الجدد وضمان حقوقهمالمالية وفقاً للقانون، إلا أن استثناء العسكريين قد يثير تساؤلات حول الإجراءاتالمستقبلية لهم، حسب ما يراه بعض المراقبين.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لتنظيم نظام التقاعد وفقاًلقانون التقاعد الموحد في العراق، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التغييراتفي آليات صرف الرواتب التقاعدية.

كما أن نظام التقاعد في الإقليم يعد من أكثر الملفات تعقيداً بسبب الأزماتالمالية وتفاوت آليات الصرف بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.