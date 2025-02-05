باقر جبر الزبيدي*

تزداد التسريبات التي تتحدث عن خروقات كبيرة في سجن الحوت الذي يعتبر واحد من أهم السجون في العراق حيث يضم جلاوزة النظام البعثي وعتاة الإرهاب.

هناك حديث حول شبهات فساد وعمليات ابتزاز سواء لنزلاء أو عوائلهم وهو أمر مرفوض ويسيء لمفهوم العدالة.

وجود الفساد يعني بالسياق الأمني وجود خروقات أمنية من شأنها أن تسبب أحداث قد تكون شبيهة بهروب السجناء من سجن أبو غريب 2013 والذين كان هروبهم هو نقطة انطلاق مشروع داعش والإرهاب في العراق والمنطقة.

سجن الحوت والسجون العراقية بشكل عام تحتاج أن تواكب عمليات التطور في هذا المجال حيث باتت السجون في العالم تحتوي على أجهزة المراقبة والمتابعة والتدقيق وبما يتناسب وخطورة النزلاء.

سجون العراق ومع ما تمر به المنطقة هي ثغرات تحاول التنظيمات الإرهابية أن تستغلها بمختلف الطرق والوسائل وذلك عبر محاولات التواصل مع النزلاء واستخلاص معلومات منهم وهذا الأمر يعمل عليه داعش منذ مدة حيث يحاول التنظيم معرفة أماكن المضافات والأنفاق السرية وأكداس الأسلحة التي دفنها أعضاء التنظيم في أرض العراق من أجل الاستفادة منها.

عبر الحدود سجون قسد هي ثغرة كبيرة أيضا لأنها تضم مقاتلين يحملون فكراً تكفيرياً وليس هناك أي مجال لإصلاح أفكارهم مما يجعلهم قنابل موقوتة.

سجن الحوت يحتاج إلى إعادة رسم الخطة الأمنية الخاصة به وإشراك جهات أمنية ذات تدريب مهني وأمني عالً لتحقيق العدالة للجميع...

*زعيم تحالف مستقبل العراق