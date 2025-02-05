السعي لحكم الأردن وتهجير الفلسطينيين.. مقابلة ترامب الملك عبد الله القادمة
2025-02-05 16:00:06 - المصدر: راي اليوم
د. عبد الفتاح طوقان
قبل ان يلتقي الملك عبد الله الثاني الرئيس دونالد ترامب 11 شباط 2025 ، لابد من النظر الى تاريخ كيف تم اختيار الحكام لمنطقة شرق الأردن القديم عبر التاريخ ودعمهم من قبل البريطانيين لفرض النظام في المملكة المنشأة حديثًا او التي وعد بها الشريف الحسين ليكونوا بمثابة “حراس باب الهروب الخلفي ” لاستبدال الأراضي الفلسطينية وإحلال الفلسطينيون بالأردن ، إضافة الي منطقة لجوء مجتمعات مختلفة من المنطقة الي الأرض الصحراوية المنتقاة بحذر ومخطط لها مثل العراق وسوريا والشيشان، والشركس والأرمن وغيرهم.… [+]