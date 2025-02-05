بعد اعتذار ناديه.. نجم العراق يغيب عن كأس آسيا للشباب

2025-02-05 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، تلقيه رفضًا من نادي ماريبور السلوفيني بالسماح للاعب آدم طالب، بالتواجد مع منتخب الشباب في بطولة آسيا دون 20 عاما.

وأوضح الاتحاد العراقي، عبر بيان رسمي، انه "تلقى خطابًا رسمياً من نادي ماريبور السلوفيني يبلغه فيه بتعذر التحاق آدم طالب بمنتخب الشباب في بطولة كأس آسيا، وذلك بسبب حالة اللاعب البدنية، والإصابات الطفيفة التي حدثت له مؤخراً".

ونوه الاتحاد، إلى "أن مدرب منتخب الشباب عماد محمد استدعى آدم طالب ضمن التشكيلة النهائية لبطولة آسيا دون 20 عاماً، وكانت هناك مخاطبات ومتابعة دقيقة من قبل إدارة المنتخب لتواجده في النهائيات، قبل أن يأتي رد ناديه بالرفض".

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا في الصين خلال الفترة من 12 شباط الجاري حتى 3 آذار المقبل؛ إذ يقع المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية بجانب: الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.

وضمت قائمة منتخب شباب العراق 26 لاعبًا ضمنهم آدم طالب وهم: وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، موسى علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أمير أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد.أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقيه رفضًا من نادي ماريبور السلوفيني بالسماح للاعب آدم طالب، بالتواجد مع منتخب الشباب في بطولة آسيا دون 20 عاما.