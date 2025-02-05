البرلمان العراقي يعجز عن الانعقاد.. غياب الكتل السنية يفشل جلسة اليوم

2025-02-05 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأربعاء، عن كواليس عدم انعقاد الجلسةالاعتيادية لمجلس النواب العراقي اليوم، مؤكداً أن نواب الكتل السنية كانوا أبرزالأسباب.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة البرلمان التي كان منالمقرر عقدها اليوم، لم تكتمل بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عددالنواب الحاضرين 100 نائب".

وأضاف المصدر، أن "نواب الكتل السنية لم يحضروا إلى مبنى البرلمان، ماأثر على سير الجلسة وأدى إلى تعطيل انعقادها"، مشيراً إلى أن "التصريحاتالسياسية الصادرة عن زعماء ورؤساء الأحزاب والكتل السنية ساهمت في تأجيل الجلسةوعدم انعقادها في موعدها المحدد".

وأشار إلى أن "غياب العدد الكافي من النواب حال دون تحقيق النصاباللازم لعقد الجلسة الاعتيادية، مما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لاحق".

وفي بيان رسمي مقتضب صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد لوكالة شفقنيوز، فقد قرر مجلس النواب، اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصابالقانوني لحضور النواب.

وتوترت الأجواء داخل الأوساط السياسية منذ يوم أمس، عقب قرار المحكمةالاتحادية بإيقاف تطبيق القوانين الجدلية (العفو العام، تعديل الأحوال الشخصية،إعادة العقارات)، الأمر الذي دفع الأحزاب السنية إلىمهاجمة القرار القضائي.