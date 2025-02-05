المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة

2025-02-05 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا، يومالأربعاء، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة،وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.

وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضاية في العراق،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكامالمادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمةالاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكاموالقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية".

وأضافت "هذه المادة حصنت جميع قراراتها منالطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكمالدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، أصدر يومالأربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبلمجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوالالشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما،شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحاديةالعليا، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقاراتلأصحابها في كركوك، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادةبزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائبرئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغازوالثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرارالمحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".

كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى،والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً علىقرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد الإطارالتنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذالقوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.