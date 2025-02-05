الصدر يندد بقرارات ترامب الاخيرة ومنها تهجير اهالي غزة

2025-02-05 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، بالقرارات التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب ومن بينها تهجير أهالي غزة الى مصر والاردن.

وخاطب الصدر ترامب في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا" بالقول "مَن نصّبك مسؤولاً على الشعوب؟ فتهجّر من تشاء وتدعم من تشاء".

وتابع مخاطبته للرئيس الأمريكي، بالقول "أهي ديمقراطيتكم الرعناء؟ (..) أم هو دينك، أم أنت يهودي، أم ظننت العالم قرية صغيرة بيدك أو تحت وطأة ترسانتك"، مردفا بالقول "قد قهرتك غزة هاشم انت والنتن" في اشارة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "كفاك جنوناً وغطرسة، فسمعة دولتك وشعبك و ديمقراطيتك على المحك".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة"، وذلك بعد تأكيده على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، الثلاثاء: "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، وسنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل".

وتعهد ترامب بالعمل على "توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة، وقال إن هناك دولاً أخرى بالإضافة لمصر والأردن ستقبل استقبال سكان غزة"، مشيرا إلى أنه يمكن استقبال الفلسطينيين في 5 أو 6 دول أخرى.

كما لفت إلى أن اجتماعه مع نتنياهو ركز على كيفية القضاء على حماس في قطاع غزة.

وأشار إلى إنه يتوقع انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط للاتفاقيات الإبراهيمية، ولفت: "أحب إسرائيل وسأزورها قريبا كما سأزور قطاع غزة ودولا في منطقة الشرق الأوسط".

وبشأن إيران قال ترامب: "أود أن أتوصل لاتفاق معكم يمكنكم من العيش بشكل رائع، لكن من دون سلاح نووي ولو حصل ذلك سيكون الأمر مؤسفا لكم".