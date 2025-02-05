حمصية من عائلة أرستقراطية... من هي زوجة أحمد الشرع؟

2025-02-05 17:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري في ضيافة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي (أ ف ب)

أحداث دراماتيكية متسارعة وصفها مراقبون بـ"أحلام العصر" غيرت موازين القوى في سوريا بين ليلة وضحاها، فبات رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد لاجئاً في العاصمة الروسية موسكو ينتظر مصيراً يتوقف على سير المفاوضات الروسية - السورية، في غضون ذلك ينصب أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية، وما هي إلا أيام من تنصيبه حتى يبدأ من وصفه محبوه بـ"البراغماتي المحنك" أولى رحلاته الخارجية ليحل ضيفاً في السعودية، يجري خلالها محادثات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعقبها تأديته لمناسك العمرة، وفي الحرم المكي ظهرت صور لسيدة محجبة إلى جانب الشرع رجح مراقبون أنها زوجته.

بعد الرياض توجه رئيس الجمهورية العربية السورية لزيارة تركيا، في مشهد راقبه ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، وقال أحدهم لـ"اندبندنت عربية"، "شعرنا بالفخر لأننا للمرة الأولى نشعر أننا جالية عربية في تركيا يستقبل رئيسنا بمراسم رسمية وسط اهتمام كبير، وهو ما سينعكس إيجاباً على أوضاع اللاجئين، ويخفف من الضغوط التي نتعرض لها عادة".

لقاء رسمي

بعد المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع، ظهرت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان في لقاء رسمي هو الأول مع السيدة الأولى في سوريا لطيفة الدروبي، أو لطيفة الشرع.

أمينة أردوغان نشرت على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، صورة تجمعها مع لطيفة الشرع، وعلقت على الصورة بالقول "سعدت جداً باستضافة السيدة لطيفة الدروبي، العزيزة زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أجرى زيارة رسمية إلى بلدنا اليوم، وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، وعلى وجه الخصوص ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال الذين عانوا أكثر من الحرب في جميع أنحاء العالم"، ليكون هذا الظهور الرسمي هو الأول لزوجة الشرع.

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من لطيفة الدروبي؟

تنحدر السيدة الأولى في سوريا من عائلة الدروبي العريقة، وهي من مواليد منطقة القريتين في محافظة حمص وسط سوريا، حاصلة على شهادة بكالوريوس في الأدب العربي، لم نتمكن من معرفة التاريخ الدقيق لزواجها من الشرع، إذ أنجبت منه فتاة وولدين، ولم يتزوج الشرع قبلها ولا بعدها، فهي زوجته الوحيدة، وكل ما أشيع عن أنه متزوج من ثلاث نساء غير صحيح، وفق مصادر متقاطعة عدة تحدثت لـ"اندبندنت عربية".

جد السيدة لطيفة الشرع هو علاء الدين الدروبي، وهو ضابط عثماني اسمه الكامل علاء الدين بن عبدالحميد باشا، من مواليد مدينة حمص عندما كانت تابعة للدولة العثمانية عام 1870، منذ طفولته انتقل مع شقيقيه إلى مدينة إسطنبول فكبر فيها، وأكمل تعليمه في جامعة "غلطة"، وتخرج من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتلقى مناصب رفيعة عدة في الدولة العثمانية، وفي الـ27 مارس (آذار) 1913 عينه العثمانيون والياً على اليمن، ثم والياً على قضاء البصرة جنوب العراق.

في عام 1918 بعد خروج العثمانيين من سوريا، عاد علاء الدين الدروبي لدمشق، وبعد تتويج الملك فيصل ملكاً على سوريا شارك الدروبي في حكومة هاشم الأتاسي، وحصل على حقيبة وزارة الداخلية، وبعد إفشال حكم الملك فيصل وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا كلف الدروبي بتشكيل أول حكومة سورية في عهد الانتداب، لكن لم يكتب لعمر حكومته أو عمره أن يستمرا، فبسبب قربه من الفرنسيين تعرض للاغتيال برصاص الثوار السوريين في منطقة خربة غزالة بالجنوب السوري في أغسطس (آب) 1920.

من أهم الشخصيات أيضاً التي تربطها صلة قرابة بلطيفة الشرع، هو الداعية السوري عبدالغفار الدروبي، الذي ولد في مدينة حمص عام 1920، ثم هاجر إلى السعودية، وأكمل تعليمه في مدينة مكة المكرمة قبل أن يعود لدمشق التي توفي فيها عام 2009.



