الصحة: شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية

2025-02-05 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن قرارات مجلس الوزراء أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير المصانع الدوائية، فيما أشارت إلى أن هناك شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة اعتمدت سياسة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بشكل عام والصناعة الدوائية ومبدأ توطين الصناعة الدوائية بشكل خاص، حيث كانت هناك حزمة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة في استحداث صناعات جديدة وتطوير ما هو قائم منها".وتابع، أن "هذا انعكس على زيادة واضحة في عدد الفقرات العلاجية المصنعة محليًا وكذلك تطوير المصانع الموجودة وزيادة خطوط الإنتاج".وأضاف، أن "توقيع الاتفاقية مع شركة سانوفي الفرنسية العالمية يتضمن أيضًا رغبة الشركة واهتمامها بإمكانية بناء مصانع داخل العراق، مما يعني دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة العراقية، وأيضًا تسريع وتسهيل إنتاج المواد العلاجية والمستحضرات الطبية داخل البلاد، وهذا يساعد في تطوير مجمل الخدمات الصحية، كما يندرج ضمن منجزات الحكومة في تطوير القطاع الصحي ودعم الصناعة الدوائية".وأشار إلى، أن "هناك شركات أجنبية مهمة من مناشئ عالمية أوروبية وآسيوية وأميركية أبدت رغبتها في الشراكة مع الجهات العراقية سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص".وأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سانوفي الفرنسية؛ بهدف تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في العراق.