محافظة صلاح الدين تطلق منصة للخدمات الإلكترونية

2025-02-05 17:05:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين، فيما بينت أن المنصة تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة صلاح الدين، هشام نوري جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بتوجيه من محافظ صلاح الدين بدر الفحل وفي إطار جهود المحافظة لتطوير الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات الإدارية، تعلن حكومة المحافظة عن إطلاق منصة محافظة صلاح الدين للخدمات الإلكترونية العامة بنسبة إنجاز بلغت 50%‎"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية المحافظة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين".

وأضاف أن "المنصة تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، اضافة الى التقديم على قطع الأراضي السكنية وخدمة تقديم شكاوى المواطنين"، مشيراً إلى أن "المنصة تتضمن أيضا إصدار إجازات البناء إضافة إلى نظام خاص لحجز مواعيد مقابلات مسؤولي المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية والأمنية".

وأوضح جاسم ،أن "المنصة ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي"، مبينا أن "المحافظة ماضية في تطوير الأنظمة الإلكترونية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة".