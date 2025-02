غياب الكتل السنية يفشل انعقاد جلسة البرلمان

2025-02-05 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، عن كواليس عدم انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب العراقي اليوم، مؤكداً أن نواب الكتل السنية كانوا أبرز الأسباب. وقال المصدر، إن "جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم، لم تكتمل بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 100 نائب". وأضاف المصدر، أن "نواب […]

