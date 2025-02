المحكمة الاتحادية: جميع قراراتنا إلزامية التنفيذ بينها الأوامر الولائية

2025-02-05 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن جميع قراراتها إلزامية التنفيذ بينها الأوامر الولائية. وأوضحت المحكمة في بيان تلقته (المدى)، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)". وتابعت، أن "النص المذكور يشمل جميع الأحكام […]

