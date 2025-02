الصدر يندد بقرارات ترامب الاخيرة ومنها تهجير اهالي غزة: ولات حين مندم

2025-02-05 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بالقرارات التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب ومن بينها تهجير أهالي غزة الى مصر والاردن. وخاطب الصدر ترامب في منشور له على منصة "إكس بالقول: "مَن نصّبك مسؤولاً على الشعوب؟ فتهجّر من تشاء وتدعم من تشاء". وتابع مخاطبته للرئيس الأمريكي، بالقول "أهي ديمقراطيتكم […]

