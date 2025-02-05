2025-02-05 17:18:04 - المصدر: ايشان

استيقظ العراقيون، اليوم الأربعاء، على خبر هز البلاد، وهو توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بشأن إيران يتضمن إلغاء الاستثناء الممنوح للعراق، لاستيراد الغاز والكهرباء من طهران. وضجت الوكالات الإخبارية، بهذا الخبر، الذي تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً كبيراً بشأن الصيف المقبل، وما هو مصير الكهرباء […]

ظهرت المقالة لم يشر للاستثناء.. العراق يضج بمعلومات “مغلوطة” بشأن قرار ترامب المتعلق بإيران أولاً على ايشان.



