2025-02-05 17:18:04 - المصدر: ايشان

رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، على القرارات التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب ومن بينها تهجير أهالي غزة الى مصر والأردن. وخاطب الصدر ترامب في منشور له على منصة “إكس” بالقول: “مَن نصّبك مسؤولاً على الشعوب؟ فتهجّر من تشاء وتدعم من تشاء”. وتابع مخاطبته للرئيس الأمريكي، بالقول “أهي ديمقراطيتكم […]

ظهرت المقالة الصدر يرد على ترامب بشأن غزة: مَن نصّبك مسؤولاً على الشعوب؟ أولاً على ايشان.



