على رأسهم ميسي.. برشلونة "المفلس" يعرض خزائن نجومه للبيع

2025-02-05 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يسعى نادي برشلونة الإسباني لجني بعض الأموال في ظل ظروفه الاقتصادية الصعبة عبر بيع بعض المقتنيات الخاصة بنجومه السابقين، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وغادر ميسي برشلونة عام 2021 بشكل مفاجئ بعد نهاية عقده وقتها حيث انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، تاركا خلفه إرثا مذهلا ومسيرة حافلة بالبطولات.

ودافع "البرغوث" عن ألوان الفريق الأول لبرشلونة بين عامي 2004 و2021، وهو الهداف التاريخي للنادي وأيقونته.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة برشلونة عرضت للبيع بعض المقتنيات ومن بينها الخزانة الخاصة بميسي التي استخدمها طوال مسيرته مع الفريق.

وأشارت إلى أن العرض الأعلى لشراء خزانة ميسي بلغ رقما كبيرا وهو 300 ألف دولار، مع رسوم إضافية بنسبة 22% للمزايدين سيتحملها الفائز المحظوظ، وهذا يرفع التكلفة الإجمالية إلى 366 ألف دولار.

ومن المؤكد أن الرقم سيرتفع أكثر من ذلك كون المزاد سيستمر حتى يوم 13 فبراير/شباط المقبل، وحتى الآن قُدمت 6 عروض رسمية لاقتناء الخزانة.

وبحسب الصحيفة، فإن الخزانة المذكورة تتميز بصورة ضخمة لميسي وتأتي كاملة مع المقعد، في حين حاولت دار المزادات "غولدين" إغراء المهتمين، وكتبت أن القطعة تحتوي على "بقايا علامات ميسي".

وخزانة ميسي هي الأبرز من بين 28 قطعة أخرى معروضة للبيع في مزاد ضخم على مستوى النادي يسمى "مشروع التذكارات"، الذي يأتي مع اقتراب برشلونة من نهاية تجديد كامب نو.

ويبرز من بين تلك المقتنيات خزائن أخرى أقل شهرة مثل تلك التي استخدمها سابقا النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وبيب غوارديولا وجيرارد بيكيه، والتي جاءت ثانية في الترتيب بسعر إجمالي يبلغ 158 ألفا و600 دولار.

وهناك أيضا خزائن استخدمها رونالدينيو ونيمار جونيور ولويس سواريز في المجموعة، بالإضافة إلى قطعة من العشب الصناعي من المنطقة الفنية، بجانب الملعب ومجموعة من أعلام الزوايا المستخدمة في المباريات.

عودة ميسي إلى برشلونة

وراجت مؤخرا أنباء عن نية ميسي العودة إلى النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده الحالي مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي نهاية العام الجاري، لذا ازدادت التكهنات بشأن مستقبله، ففي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون تمديد عقده مع الفريق الأمريكي، أكد موقع "وورد سوكر توك" أن "البرغوث" لديه قرار وصفته بـ"التاريخي والعاطفي" في آن واحد.

ونقل الموقع عن شخصية مقربة من عائلة ميسي -وهي إعلامية أرجنتينية تدعى يانينا لاتوري- قولها إن أفضل لاعب في العالم 8 مرات قد اتخذ قراره بالفعل بشأن وجهته التالية، وهو العودة إلى برشلونة.

وسألت لاتوري ميسي "السعيد" في ميامي عن بقائه مع الفريق بعد انتهاء عقده، فأجابها "لا، سأعود إلى برشلونة، مكاني هناك".

ولم يُعرف على وجه التحديد المهمة التي يتطلع إليها ميسي في برشلونة في حال عودته، إن كانت إكمال مسيرته كلاعب أو تقلد منصب آخر في حال اعتزاله قبل ذلك.



