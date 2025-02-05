2025-02-05 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مركز "مترو" المعني بالدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأربعاء،أن السلطات في السليمانية قامت باعتقال الصحفي بشدار بازياني.

وذكرالمركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ظهر اليوم تم إبلاغ الصحفي بشداربازياني، بضرورة مراجعة مركز شرطة سرچنار في السليمانية، حيث تم التحقيق معه ونقلهإلى محكمة الجنايات، ثم صدر قرار قضائي يقضي باحتجازه حتى التاسع من الشهر الجاري.

وأشارالمركز إلى أن الصحفيين سردشت حمە صالح، ودانا صالح، توجها إلى مركز الاحتجاز فيالسليمانية لمحاولة لقاء زميلهما المعتقل، إلا أنه لم يُسمح لهما برؤيته.

وطالب"مترو" بالإفراج الفوري عن الصحفي بكفالة مكان عمله، مؤكداً ضرورةالتعامل مع القضايا الصحفية وفقاً لقانون العمل الصحفي، وعدم تطبيق أي قوانين أخرىبديلة على الصحفيين فيما يخص عملهم الإعلامي وحرية التعبير.