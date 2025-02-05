مع وصول الواردات إلى مستوى قياسي.. العجز التجاري الأميركي يتسع بشكل حاد في كانون الاول

2025-02-05 17:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في كانون الأول مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية. وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الأربعاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 24.7 ليصل إلى 98.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مارس آذار 2022، مقارنة بـ 78.9 مليار دولار بعد المراجعة في نوفمبر تشرين الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 78.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الأول. رسوم ترامب الجمركية علق الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 25 على السلع المكسيكية والكندية حتى الشهر المقبل، في حين دخلت رسوم إضافية بنسبة 10 على السلع الصينية حيز التنفيذ، الثلاثاء. وأعلن البيت الأبيض أن هذه الرسوم تهدف إلى إلزام المكسيك وكندا والصين بتنفيذ وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق الفنتانيل السام وغيره من المخدرات إلى بلادنا. وارتفعت الواردات بنسبة 3.5 إلى مستوى قياسي بلغ 364.9 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6 إلى 266.5 مليار دولار. أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للحكومة عن الربع الرابع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن التجارة كان لها تأثير محايد بشكل مفاجئ على الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تشكل عائقاً لثلاثة فصول متتالية. وسجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.3، حيث جاء معظم التأثير السلبي من المخزونات، وذلك بعد توسع بنسبة 3.1 خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام