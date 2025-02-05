السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية

2025-02-05 17:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، تأمين التخصيصات المالية للمباشرة بتطوير وتوسعة مصفى الديوانية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني رعى اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية، بكلفة 800 مليون دولار، وبإضافة وحدة تكرير جوية بطاقة 70 ألف ب يوم، ليكون الإنتاج الكلّي 90 ألف ب يوم، مع وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والأزمرة والوحدات الخدمية الأخرى. وأضاف أن مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية يعد أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية في العراق التي وضعت ضمن المنهاج الحكومي، باعتماده أحدث الوسائل التقنية لتكرير النفط الخام، ضمن المحددات والقوانين البيئية، من حيث المخرجات المطروحة من المشروع من المخلفات السائلة والصلبة والغازية، كما يأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطور في الصناعة النفطية والحصول على مواصفات نوعية وكميات أعلى للمنتجات النفطية. وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء تأمين التخصيصات المالية في إطار التعاقد مع الشركة المنفذة، حيث ستباشر بالعمل خلال ايام، موضحاً ما يمثله المشروع من إضافة إلى محافظة الديوانية التي تفتقر لمشاريع ستراتيجية، وضمن اهتمام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة. وأشار إلى أهمية هذا المشروع في تأمين المشتقات النفطية، وسيساعد في إكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء الشنافية، وتأمين حاجات الصناعة، والسوق المحلية، إلى جانب توفير فرص العمل. ولفت البيان، إلى أن المشروع يتضمن إضافة وحدة معالجة غاز سائل بطاقة 180 طن يوم، ووحدات هدرجة النفثا بطاقة 18 ألف ب يوم، وتحسين البنزين بطاقة 10 آلاف ب يوم، وازمرة النفثا بطاقة 8 آلاف ب يوم، ومولدات كهربائية لتشغيل الوحدات سعة 10 ميغاواط ساعة، وباقي الوحدات الضرورية. ونوه بأن المشروع يتضمن ايضاً معمل إنتاج النتروجين سعة 1400م3 ساعة، ومستودع لتحميل المنتجات النهائية سعة 90 ألف ب يوم، بالإضافة إلى محطّات ضخ وخزن تشمل 24 خزاناً للنفط الخام والمنتجات، ومعمل تعبئة أسطوانات الغاز السائل لتصريف الغاز السائل المنتج، ومحطة ضخ الماء من نهر الفرات مع وحدة تعاملات مياه أولية، ووحدات لتحلية المياه R.O، ومعالجة المياه الصناعية، وتحضير الصودا الكاوية، فضلاً عن إنشاء جميع الأعمال المدنية والبنى التحتية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام