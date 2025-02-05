القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني

2025-02-05 17:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي 183 ألف وظيفة في كانون الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 148 ألف وظيفة، ما يعكس توسعاً قوياً في سوق العمل. ويُعتبر تقرير ADP، المستند إلى بيانات كشوف الرواتب لنحو 400 ألف شركة أميركية، مؤشراً موثوقاً به يسبق تقرير الوظائف غير الزراعية الحكومي. مقارنة بنمو الوظائف البالغ 176 ألف وظيفة في الشهر السابق، يعكس الرقم الأخير زيادة قدرها 7 آلاف وظيفة، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل الأميركي رغم التحديات الاقتصادية العالمية. سوق العمل الأميركي يُتابع الاقتصاديون والمستثمرون تقرير ADP عن كثب، نظراً لدوره في تقديم لمحة مبكرة عن أوضاع سوق العمل الأميركي قبل صدور البيانات الرسمية. ونظراً لأهميته، يُنظر إلى القراءة الأعلى من المتوقع على أنها إيجابية للدولار الأميركي، بينما تُعتبر القراءة الأدنى من المتوقع سلبية. ومع ذلك، فإن النمو القوي في الوظائف الذي أشار إليه تقرير ADP هو علامة إيجابية للاقتصاد الأميركي ويمكن أن يعطي دفعة للدولار الأميركي في الأمد القريب. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام