دعوة لتغيير آلية التصويت في البرلمان العراقي والمحكمة تنظر بالأمر

2025-02-05 17:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي، يوم الأربعاء، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة".

وبين الفتلاوي، أن "اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية".

يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.