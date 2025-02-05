2025-02-05 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع العراق، يوم الأربعاء، عقد مشروع تطوير وتوسعة لمصفاة الديوانيةبكلفة 800 مليون دولار، بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تمالتوقيع برعايته، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع تطوير وتوسعة مصفاةالديوانية يعد أحد أهمّ المشاريع الإستراتيجية في العراق التي وضعت ضمن المنهاج الحكومي،باعتماده أحدث الوسائل التقنية لتكرير النفط الخام، ضمن المحددات والقوانين البيئية،من حيث المخرجات المطروحة من المشروع من المخلفات (السائلة والصلبة والغازية)، كمايأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطور في الصناعة النفطية والحصول على مواصفات نوعيةوكميات أعلى للمنتجات النفطية".

وأكد أن تأمين التخصيصات المالية في إطار التعاقد مع الشركة المنفذة، حيثستباشر بالعمل خلال أيام، موضحاً ما يمثله المشروع من إضافة إلى محافظة الديوانية التيتفتقر لمشاريع إستراتيجية، وضمن اهتمام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة.

كما أشار إلى أهمية هذا المشروع في تأمين المشتقات النفطية، وسيساعد فيإكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء الشنافية، وتأمين حاجات الصناعة، والسوق المحلية، إلىجانب توفير فرص العمل.

وبحسب البيان، يتضمن مشروع تطوير وتوسعة مصفاة الديوانية إضافة وحدة معالجةغاز سائل بطاقة 180 طن/ يوم، ووحدات هدرجة النفثا بطاقة 18 ألف برميل/ يوم، وتحسينالبنزين بطاقة 10 آلاف برميل/ يوم، وأزمرة النفثا بطاقة 8 آلاف برميل/ يوم، ومولداتكهربائية لتشغيل الوحدات سعة 10 ميغاواط/ ساعة، وباقي الوحدات الضرورية.

كما يتضمن المشروع معمل إنتاج النتروجين سعة 1400م3/ ساعة، ومستودع لتحميلالمنتجات النهائية سعة 90 ألف برميل/ يوم، بالإضافة إلى محطّات ضخ وخزن تشمل 24 خزاناًللنفط الخام والمنتجات، ومعمل تعبئة أسطوانات الغاز السائل لتصريف الغاز السائل المنتج،ومحطة ضخ الماء من نهر الفرات مع وحدة تعاملات مياه أولية، ووحدات لتحلية المياه R.O، ومعالجة المياه الصناعية، وتحضير الصودا الكاوية، فضلاً عن إنشاءجميع الأعمال المدنية والبنى التحتية.