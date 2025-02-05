الهجرة والمفوضية السامية للاجئين تبحثان الدعم للعائدين من مخيمات النزوح

2025-02-05 18:00:02 - المصدر: واع

‏بغداد- واعبحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق كاثارينا لوومب، تقديم الدعم للعائدين من مخيمات النزوح.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، استقبلت في مقر الوزارة اليوم، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق كاثارينا لوومب، ووكيلتها بولين فرسنو، ومسؤول تطوير المشاريع والتنمية المستدامة ماهر العكاشي".‏وأضافت، أن "الاجتماع بحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للنازحين العائدين من المخيمات وتقديم الحماية القانونية لهم، والمنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق من المجتمع الدولي، وأوضاع السوريين في العراق بعد التغيير الحاصل في سوريا".‏وتابعت، أن "الجانبين شددا في ختام اللقاء على ضرورة تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية، وتبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بالعائدين من مخيم الهول السوري إلى مركز الأمل".