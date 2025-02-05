الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | هل تم تعديل المادة 12 بضغوط أمريكية؟
فيديو | هل تم تعديل المادة 12 بضغوط أمريكية؟
نسخ الرابط
2025-02-05 18:00:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | نشرة السادسة | العفو العام يخلق ازمة.. القضاء يلزم والاتحادية توقف التنفيذ
فيديو | واسط .. أصحاب مركبات الأجرة يشكون من مضايقة المركبات الخصوصية لهم
فيديو | بعد مقترح التهجير.. لماذا يريد ترامب امتلاك قطاع غزة؟ | #ستوديو_وان_مع_فضيلة
فيديو | تصريحات ترمب عن غزة تصدم العالم
فيديو | مراسل الجزيرة: هناك أصوات داخل المجتمع الإسرائيلي ترفض تصريحات ترمب بشأن غزة
فيديو | تجميد قانون العفوالعام | عمر الأطرقجي
فيديو | أبو ميثاق المساري لـ نجم الربيعي .. هذه حقيقة الهجمات على المحكمة الاتحادية
فيديو | ماذا نعرف عن وحدة الظل في كتائب القسام المسؤولة عن تأمين الرهائن؟