العراق وحلف (ناتو) يبحثان التدريب ودعم الصناعات العسكرية العراقية

2025-02-05 18:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 5 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاربعاء وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ملفات تدريب القوات العراقية ودعم برنامج الصناعات العسكرية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان الطرفين ناقشا علاقات التعاون بينهما والملفات التي تتعلق ببناء القدرات ودعم القوات المسلحة العراقية في مجالات عدة.ونقل البيان عن السواني دعمه لاستمرار التواصل مع حلف (ناتو) في مهمته الاستشارية في العراق مؤكدا ان حكومته تنظر باهتمام لدور بعثة (ناتو) في العراق والتعاون في مجال التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات.كما تطرق السوداني إلى برنامج الصناعات الحربية في العراق مؤكدا رغبة الحكومة العراقية بالتعاون مع حلف (ناتو) في مجال الصناعات العسكرية لاسيما في صناعة المعدات الدفاعية التي تسهم في تعزيز الأمن وردع اي عدوان محتمل.من جانبه وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) دعوة رسمية للسوداني لحضور اجتماع الحلف الذي سيعقد قريبا في بروكسل والقاء كلمة العراق فيه مؤكدا حرص (ناتو) على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع العراق لاسيما في مجال الصناعات العسكرية.(النهاية) ع ح ه / ن س ع