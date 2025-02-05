مدينة الصدر في بغداد... تهميش وعشوائيات ونزاعات لا تنتهي

2025-02-05 19:01:21 - المصدر: اندبندنت عربية

جانب من الحياة بمدينة الصدر في بغداد (أ ف ب)

أخيراً فتح الملف المسكوت عنه عراقياً منذ 70 عاماً، إذ أعلنت حكومة محمد شياع السوداني إعداد النموذج الاستثماري لأول مرحلتين بـ"مدينة الصدر" الجديدة، مدينة الثورة سابقاً، وتتضمنان 60 ألف وحدة سكنية، كنواة بديلة عن المدينة الإشكالية القديمة، يراها كثير من المتخصصين محاولة متواضعة لسبر أغوار أكبر وأعقد ملف يواجه السلطات العراقية المتعاقبة، منذ الحكم الملكي حتى الآن، لكونه يتعلق بظاهرة الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة.

صراع الريف والمدينة

الصراع الحضاري المحتدم في المدن العراقية بين الريف والمدينة، تمثل بظهور الأحياء الشعبية التي تكاد تطوق البيوت الحديثة، مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لاسيما في العاصمة التي يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ربع سكان العراق البالغ 42 مليون نسمة، فالحاجة الفعلية إلى تخفيف أعباء المدينة المكتظة وبناء بديل عنها تتطلب مئات الألوف من الوحدات السكنية الجديدة التي تحل محل الحالية.

ويقطن الأعم الغالب من سكان العاصمة في شرق بغداد بـ"مدينة الصدر"، بمعدل ستة أفراد في البيت الواحد، بمتوسط مساحة 150 متراً مربعاً للأسرة الواحدة، جلهم من أصول ريفية، حلموا ذات يوم بالسكن اللائق في عاصمتهم بغداد، بعد أن مكثوا قرابة عقد الخمسينيات في (الصرائف)، وهي نوع السكن العشوائي غير القانوني، خارج التصميم الأساس لمدينة بغداد، الذي وضعه باشوات بغداد إبان الحكم الملكي بحرفية أهم المصممين العالميين، لمناطق لم تكن مخصصة للسكن بالأصل، في فضاءات بغداد القريبة من بيوت الباشوات وموظفي الحكومة.

لم تستوعب حكومات الحقبة الملكية أزمة انهيار الإقطاع العراقي، بعد الحرب العالمية الأولى وتفاقمه في الحرب الثانية، وهرب المزارعين من بطش الإقطاع وقسوته إلى المدن العراقية للتكسب والعيش والتقرب من المراكز الحضرية وللتعلم، حيث المدارس والجامعات فيها والصحة والمستشفيات الكبرى للتطبيب، كذلك لإيجاد فرص العمل والحياة، وكان النظام الملكي لا يملك القدرات المالية والاقتصادية والموازنات للتوسع في الأقضية والنواحي الملاصقة للريف.

مشروع إزالة "الصرائف "

يقول مخطط المدن المعماري تغلب عبدالهادي الوائلي إن "مشروع إزالة الصرائف بدأ مطلع الخمسينيات، على يد مخططي مجلس الإعمار العراقي الذي أنشأه العهد الملكي، بهدف معالجة السكن العشوائي وبناء دور مناسبة للعراقيين الذين لا يملكون مساكن واضطروا إلى السكن في بغداد بعد انهيار الإقطاع، وزحف جيوش العاطلين المتطلعين للعيش إلى مراكز المدن، والتقرب من المدينة والتنعم بفضائلها وميزاتها في العيش والحداثة، وكانت المشكلة أكبر من إمكانات الدولة وقتها، جراء تفاقم الظاهرة وزيادة الأعداد المتدفقة على العاصمة من المناطق الجنوبية والوسطى".

ويضيف "شرع مجلس الإعمار ببناء وحدات سكنية مناسبة شرق بغداد في الجهة الشرقية لقناة الجيش، وكانت بيوت مناسبة وحضارية بمعدل 200 متر مربع للبيت الواحد، لكن مع انقلاب الجيش على النظام الملكي وتولي الزعيم عبدالكريم قاسم الحكم، أراد الأخير أن يحقق منجزاً للفقراء بإزالة العشوائيات والصرائف من بغداد وتحويل سكنهم نحو شرق العاصمة (خلف السدة) فاضطر النظام العسكري إلى أن يعجل بتوزيع الأراضي وبناء وحدات سكنية، بمعدل 150 متراً مربعاً ثم تناقصت إلى 100 ثم 50 في أطراف المجمع السكني".

الثورة (الصدر) المجتمع الموازي

مدينة الثورة (الصدر) تشكل مجتمعاً موازياً لمجتمع بغداد الحضاري، وتواجه تحديات حضرية معقدة ناتجة من عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية، استمرت على مدى 70 سنة، فأبرز المشكلات الحضرية يتمثل بالاكتظاظ السكاني ويقدر بـ4 ملايين نسمة، يرافقه نمو يفوق قدرة البنية التحتية، مما انتج انتشار مجتمع العشوائيات والمساكن غير النظامية لتضيف عبئاً على البنية التحتية المتدهورة، وهناك مشكلات متصلة أخرى، لاسيما شبكات الصرف الصحي القديمة والمتهالكة، مما يؤدي إلى فيضانات متكررة، إضافة إلى نقص الكهرباء والمياه الصالحة الشرب في مدينة ضيقة الطرق والمسالك غير المعبدة.

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وهناك تحديات ارتفاع معدلات البطالة والفقر، بخاصة بين الشباب، في اقتصاد غير منظم يعتمد على الباعة الجائلين والورش الصغيرة، أما حال الخدمات العامة فهي محدودة، كنقص المرافق الصحية والتعليمية، وتردي جودتها وسوء إدارة النفايات الصلبة، مما يزيد التلوث والأمراض في بيئة مكتظة.

أما التحديات الأمنية والاجتماعية فهي تتوالد مع الزمن، جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية وانتشار الجريمة المنظمة في بعض الأحياء، وأضاف التلوث البيئي وتلوث الهواء بسبب المولدات الكهربائية والعواصف الترابية، والتلوث جراء اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة أزمة أخرى غير مسيطر عليها.

مدينة قاصدي حلم بغداد

يقول الباحث والكاتب محمد الغزي إن "مدينة الصدر تمثل إشكالاً حضرياً واجتماعياً معقداً في العراق، فهي من أكبر التجمعات السكانية في بغداد، وبقيت حبيسة فقرها وتهميشها على رغم المشاريع المتكررة، فأزمتها في أن التمدد العمراني والخدمات لا يوازيهما تحول اجتماعي أو اقتصادي يجعلها مدينة منتجة بدلاً من كونها كتلة بشرية ضخمة تعيش على هامش الدولة".

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جانب من مدينة الصدر