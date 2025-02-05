المشهداني يناقش مع وفد روسي التغيير في سوريا وتحديات المنطقة

2025-02-05 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، تطورات أوضاع المنطقة والتغيير في سوريا، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل اليوم الأربعاء، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيل وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، برفقة سفير روسيا في بغداد وعدد من المسؤولين".وأضاف، أن "اللقاء بحث القضايا المشتركة بين البلدين في الملفات السياسية والاقتصادية في مجال النفط والغاز والطاقة وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وتابع، أن "الجانبين ناقشا التغيير الذي حدث في سوريا والتحديات التي تواجه المنطقة إلى جانب ملفات خاصة بالشأن العراقي ومنها ملف الطلبة العراقيين المتواجدين في روسيا و سبل تعزيز الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين".وبين، أن "رئيس مجلس النواب أبدى رؤيته حول الأوضاع في سوريا"، مشددًا على، أن "العراق داعم لوحدة الجارة الشقيقة ويحترم خيارات الشعب السوري، ولا يرغب بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".ونبه، بأن "المشهداني استمع إلى رؤية روسيا حول الأوضاع في المنطقة بصورة عامة وما يمكن ان يقدم للعراق في الملفات الاقتصادية والخبرات التكنولوجية".