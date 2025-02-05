شركة المعارض العراقية تعلن تمديد البيع المباشر بمعرض بغداد الدولي لمدة يومين
2025-02-05 19:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
قررت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، اليوم الأربعاء، تمديد التسوق في جناح البيع المباشر ليومين تماشيا مع رغبة المواطنين وإعطاء فرصة للتبضع.
وقال مدير عام المعارض والخدمات التجارية العراقية مصطفى العاني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة قررت تمديد البيع المباشر في قاعة الصروح 2 بناء على رغبة المواطنين في التبضع خاصة وأن أعدادًا كبيرة جدًا من زوار المعرض ترتاد قاعة البيع المباشر ولديها الرغبة في الشراء للمواد المتوفرة في المعرض".
أشار العاني إلى، أن "قرار التمديد يستمر حتى مساء الأحد المقبل ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين الذين يودون التبضع في حين ستكون جميع خدمات المعرض متوفرة للمواطنين بما يسهل عملية دخولهم وخروجهم بعد الحصول على ما يحتاجوه من القاعة المخصصة للبيع المباشر".
وأضاف، أن "النسخة 48 لمعرض بغداد الدولي كانت مختلفة تنظيميًا وإداريًا عن كل الدورات السابقة ساعد ذلك في تدفق أعداد غفيرة للمواطنين من مختلف المحافظات في حين كان الحضور الجماهير يجري بيسر وشفافية عالية في جميع أجنحة المعرض وساحاته العامة".
قررت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، اليوم الأربعاء، تمديد التسوق في جناح البيع المباشر ليومين تماشيا مع رغبة المواطنين وإعطاء فرصة للتبضع.
وقال مدير عام المعارض والخدمات التجارية العراقية مصطفى العاني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة قررت تمديد البيع المباشر في قاعة الصروح 2 بناء على رغبة المواطنين في التبضع خاصة وأن أعدادًا كبيرة جدًا من زوار المعرض ترتاد قاعة البيع المباشر ولديها الرغبة في الشراء للمواد المتوفرة في المعرض".
أشار العاني إلى، أن "قرار التمديد يستمر حتى مساء الأحد المقبل ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين الذين يودون التبضع في حين ستكون جميع خدمات المعرض متوفرة للمواطنين بما يسهل عملية دخولهم وخروجهم بعد الحصول على ما يحتاجوه من القاعة المخصصة للبيع المباشر".
وأضاف، أن "النسخة 48 لمعرض بغداد الدولي كانت مختلفة تنظيميًا وإداريًا عن كل الدورات السابقة ساعد ذلك في تدفق أعداد غفيرة للمواطنين من مختلف المحافظات في حين كان الحضور الجماهير يجري بيسر وشفافية عالية في جميع أجنحة المعرض وساحاته العامة".