دهوك العراقي يواجه الاتفاق السعودي في نصف نهائي أبطال الخليج للأندية

2025-02-05 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن مباراتي فريق دهوكالعراقي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، حيث سيواجه فريق الاتفاق السعوديفي مباراتين مهمتين نتيجتهما تحسم الفريق الذي سيتأهل للمباراة الختامية.

وحددتاللجنة المنظمة للبطولة المباراة الأولى التي يستضيف فيها الاتفاق السعودي، فريقدهوك العراقي في ملعبه يوم 5 من شهر آذار/ مارس المقبل.

بينمايستضيف فريق دهوك العراقي، الاتفاق السعودي في المباراة الثانية بملعبه في دهوكيوم 12 من آذار/ مارس المقبل.

وتأهلفريق دهوك، لدور نصف النهائي من بطولة الخليج للأندية ثاني المجموعة الأولى برصيد8 نقاط، بعد فوزه على نظيره أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 3-0، في مباراة جرت يوم أمسالثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال الخليج للأندية، في العاصمة القطريةالدوحة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.