4 انتصارات في بطولة كأس العراق لكرة الصالات

2025-02-05 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حققت أربعة فرق كروية الفوز على منافسيها، يوم الأربعاء، في منافسات الدورالثاني لبطولة كأس العراق لكرة الصالات، فيما ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل مبارياتالجولة 20 من دوري المحترفين للعبة.

واكتسحفريق الحشد الشعبي ضيفه فريق المعلمين بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز فريقالمصافي على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 4-2.

وحققفريق الدفاع الجوي فوزاً عريضاً على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 4-0، وأخيراً فازفريق غاز الجنوب على ضيفه آليات الشرطة برباعية نظيفة أيضاً.

إلىذلك، تنطلق يوم السبت المقبل مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة8 مباريات.

ويلاقيفريق الشرقية فريق أوروك، بينما يواجه نفط الوسط فريق دجلة الجامعة، وفريق بلديةالبصرة يلاقي الشرطة، وآليات الشرطة يواجه أمانة بغداد، وفريق الحشد الشعبي مع الشبابالبصري.

بينمايلتقي فريق نفط البصرة مع الموارد المائية، والمصافي يلاقي الدفاع الجوي، وأخيراًفريق غاز الجنوب يواجه فريق الجيش.