صندوق العراق يعلن طرح 5 مشاريع باستخدام تكنولوجيا فرنسية ورأس مال عراقي

2025-02-05 19:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الأربعاء، عن طرح 5 مشاريع باستخدام تكنولوجيا فرنسية ورأس مال عراقي، وفيما أوضح تفاصيلها، أكد التوجه لإنشاء شراكة بين بغداد وباريس تخص القطاع السياحي.وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من 30 شركة فرنسية ورجال اعمال عراقيين شاركوا اليوم في الملتقى العراقي الفرنسي"، مبينا أن "الفكرة الأساسية من الملتقى هو إيجاد قواعد تعامل بين القطاع الخاص الفرنسي والعراقي، حيث وجدنا ارضية واسعة للتعاون مع دعم الصندوق لهذه المبادرات".وأضاف، "تم طرح أكثر من 5 مشاريع تستخدم فيها التكنولوجيا الفرنسية ورأس المال العراقي والقوى البشرية العراقية"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتقديم كامل الخدمة للمستثمر الاجنبي ونحن نعمل من أجل تسهيل كافة الإجراءات للمستثمر الأجنبي".وذكر أن "صندوق العراق للتنمية جمع المستثمرين الفرنسيين مع العراقيين للشراكة فيما بينهم "، مشيرا الى ان "المشاريع التي طرحت ويمكن استثمارها في العراق منها مشروع لتصفية المياه واعادة تدويرها واستخدامها بالزراعة وهي واحدة من المشاريع المهمة، اما المشروع الاخر هو انشاء شركة استثمارية مشتركة في المجال الصحي لخلق إدارة صحية بشكل عام من إدارة المستشفيات وصناعة الأدوية والبيطرية".وتابع أنه "تم طرح موضوع انشاء شركة مشتركة تحت مسمى شركة الحضارة تهتم بالمواقع السياحية العراقية كون فرنسا بلدا سياحيا يدخله سنويا 100 مليون سائح ولدى الفرنسيين خبرة عالية تؤسس شركة مختصة بالمناطق التاريخية"، متوقعا "ان نشهد هذا العام التوقيع مع تلك الشركات لأن العراق لديه امكانات كبيرة وفيه أكثر من 12 ألف و500 موقع تاريخي وحضاري".من جانبه، قال السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "زيارة وفد فرنسي يضم أكثر من 30 شركة الى بغداد مهمة جدا للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، لافتا الى "اننا نشجع الشركات الفرنسية ورجال الأعمال العراقيين وإعادة العلاقة بينهما".وذكر أن "الملتقى يسمح لجميع الموجودين بإمكانية العمل في كل المجالات الزراعة والطاقة والبنى التحتية ومعالجة المياه وهذا يصب في مصلحة الشعب العراقي"، موضحا أن "هناك العديد من الشركات الفرنسية العاملة في العراق ونأمل زيادتها".