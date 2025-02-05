تحذير من أنواء كوردستان بشأن انخفاض مستويات الرؤية في بعض المناطق

2025-02-05 19:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان،مساء الأربعاء، تحذيراً بشأن انخفاض مستويات الرؤية في بعض مناطق معينة من محافظةكركوك ومناطق أخرى من إدارة كرميان.

وذكرت المديرية، في بيان رود لوكالة شفق نيوز، أن "المعلوماتتشير إلى أن الرؤية قد انخفضت إلى مسافات أقل من 500 متر في بعض الأماكن".

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن مستوى الرؤية في بعض المناطقجاء كما يلي: كركوك 3 كيلومترات، جمجمال2 كيلومتر، طوزخورماتو: 300 متر، وخانقين: 7 كيلومترات.

وبحسب بيان المديرية، فإن من المتوقع أن تنخفض تأثيراتهذه الموجة خلال الساعات المقبلة.