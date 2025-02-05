حكومة إقليم كوردستان تصدر قرارات لضمان صرف رواتب 2025

2025-02-05 19:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أبرز نتائجاجتماع مجلس الوزراء، وبينما كشفت عن موافقة المجلس على جميع المقترحات لتنظيم الوضعالمالي لضمان صرف رواتب جميع الأشهر الاثني عشر لعام 2025، دون تأخير، تقرر تكليف وزارةالمالية والاقتصاد بإرسال الجزء المخصص من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر شباط/ فبرايرالجاري إلى الحساب الخاص بوزارة المالية الاتحادية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أعرب فيه رئيسمجلس الوزراء مسرور بارزاني، عن امتنانه لصبر الموظفين جراء تأخر الرواتب ما أدى إلىتحملهم ضغوطاً كبيرة، مؤكداً أن حكومة الإقليم لن تدخر جهداً في ضمان حقوقهم الماليةواستمرارية تنفيذ هذا الاتفاق.

كما شكر بارزاني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيسإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، والوزراء الكوردفي الحكومة الاتحادية، وأعضاء مجلس النواب، والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية،لدورهم في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن الموازنة، بالإضافة إلى تيسير تشريع قانون الموازنةالخاص بإرسال نفط الإقليم.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب،وأعضاء آخرون من الوفد المفاوض، تقريراً عن إطار الاتفاق بين وزارتي المالية الكوردستانيوالاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم.

كما تم تقديم عدة مقترحات لتنظيم الوضع المالي، والإيرادات والنفقات، والمعاييرالمالية العامة لعام 2025، استناداً إلى الاتفاق الأخير بين وزارتي المالية في الحكومةالاتحادية والإقليم.

وبعد مناقشات موسعة، وافق مجلس الوزراء على جميع هذه المقترحات لضمان صرفرواتب جميع الأشهر الاثني عشر لعام 2025، دون تأخير أو عوائق فنية تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وفي جزء آخر من الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على الالتزام بمعايير موحدةلجميع موظفي حكومة الإقليم لعام 2025، وفقاً للأرقام والتكاليف التي تمت مناقشتها.

كما تقرر نقل إدارة ملفات المتقاعدين من البيشمركة وقوى الأمن الداخليوذوي الشهداء والمؤنفلين إلى المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد،باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن شؤون التقاعد في الإقليم.

بعد ذلك، قدم هيوا أفندي، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، تقريراً عنمشروع رقمنة قوائم الرواتب لجميع موظفي الإقليم، والذي دخل حيز التنفيذ لأول مرة فيشهر كانون الثاني من هذا العام، مسهلاً عمليات الصرف وموفراً شفافية كبيرة.

في القسم الثاني من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء آليات تنفيذ التعديلاتالأولى لقانون الموازنة العامة الاتحادية، خاصة المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم،حيث قدم كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، تقريراً مفصلاً بهذا الشأن.

ورحب مجلس الوزراء بتعديل القانون، واعتبره خطوة مهمة لاستئناف تصدير نفطالإقليم، الذي أدى توقفه إلى خسائر كبيرة في الميزانية العامة. وأكد مجلس الوزراء مجدداًالتزامه بتطبيق القانون، كما تم تكليف وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التواصل مع وزارةالنفط العراقية وشركة (سومو) والشركات النفطية العاملة في الإقليم، بهدف استئناف تصديرالنفط عبر (سومو) في أسرع وقت ممكن، وإعادة إيراداته إلى الخزينة العامة الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة تنظيم الإيرادات المحلية لإقليم كوردستانلعام 2025، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإرسال الجزء المخصص منإيرادات الخزينة الاتحادية لشهر شباط/ فبراير 2025 إلى الحساب الخاص بوزارة الماليةالاتحادية خلال الأيام المقبلة.