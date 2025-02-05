نتيجة مخالفات وتجاوزات.. تحرك داخل مجلس نينوى لاستجواب الرئيس

2025-02-05 20:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت كتلة نينوى الموحدة، يوم الأربعاء، عزمها استجواب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمدالحاصود، مؤكدة تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات التي تتطلب توضيحاً ومحاسبة.

جاء ذلك خلال بيان للكتلة، تلاه رئيسها مهند الجبوري،خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أشار فيه إلى أن الكتلة شخصت عددًا منالمخالفات على رئيس مجلس محافظة نينوى بعد مرور عام على تشكيل المجلس.

وأكد الجبوري، خلال المؤتمر، أن الكتلة قد سجلت لائحة منالتجاوزات التي ستتم معالجتها من خلال توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس المجلس.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرقابة الصارمة التيتنتهجها الكتلة لضمان توضيح جميع الجوانب المتعلقة بتلك المخالفات، واتخاذ الخطواتاللازمة لمحاسبة أي تقصير أو إخلال بالمسؤولية.

ولفت الجبوري، إلى أن كتلته ستواصل العمل الجاد في نهجالرقابة والمحاسبة، بعيدًا عن أي مساومات أو حسابات ضيقة، وبما يخدم مصلحة أبناءنينوى ويحقق العدالة المطلوبة.

وخلص رئيس كتلة نينوى الموحدة، إلى القول إن "هذاالنهج يأتي في إطار التزام الكتلة بتعزيز سيادة القانون وضمان الشفافية في إدارةشؤون المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين".