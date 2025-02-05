بكلفة 3 مليارات دينار.. أدوية سامراء تكشف برنامجها الإنتاجي لشهر شباط

2025-02-05 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فليح العبيديكشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأربعاء، عن برنامجها الإنتاجي لشهر شباط الحالي وبكلفة تتجاوز 3 مليارات دينار.وقال مدير عام الشركة محمد عبد القادر النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلفة البرنامج الإنتاجي في شركتنا لشهر شباط من عام 2025 بلغت أكثر من 3 مليارات و25 مليون دينار، والذي سيتم بموجبه تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بالمستحضرات الدوائية، التي تنتجها الشركة وبمختلف أشكالها الصيدلانية، من حبوب ومراهم وباودرات وأشربة".وأضاف النعيمي، أن "ملاكاتنا العاملة في الأقسام الإنتاجية والأقسام الساندة، باشرت بتنفيذ برنامجنا الإنتاجي لشهر شباط الحالي والذي تم إعداده وفقًا للعقود المبرمة مع وزارة الصحة العراقية والوكالة التسويقية التخصصية لتجهيزهم بالمستحضرات الدوائية التي ننتجها".وتابع، أن "هذا البرنامج قابل للزيادة حال وصول المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية الأخرى، ويتضمن إنتاج أنواع من الحبوب النمطية والحديثة والتي تعالج مختلف الأمراض المزمنة، فضلًا عن إنتاج أنواع من الأشربة المضادة لحساسية الجهاز التنفسي والسعال والمسكنة للآلام ولمختلف الفئات العمرية".وأشار النعيمي إلى، أن "البرنامج يشمل إنتاج معلقات الأطفال لصالح السوق المحلية وأنواع من الباودرات المعالجة لعسر الهضم والمجاري البولية والجفاف"، مضيفًا، أن "الشركة ستجهز السوق المحلية بأنواع مختلفة من المراهم المضادة للفطريات والأمراض الجلدية المختلفة".





