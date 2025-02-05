تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2025-02-05 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (5 شباط 2025)، موعد إجراء قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024/2025.

وانطلقت مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الثلاثاء، بإقامة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 5-0، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي، اليوم الأربعاء بمواجهة ريال مدريد وليجانيس، على ملعب بوتاركي البلد، فيما سيلاقي ريال سوسيداد نظيره أوساسونا، غدًا الخميس، على ملعب ريالي آرينا.

وتختتم منافسات ربع نهائي كأس ملك، غدا الخميس، بمواجهة برشلونة وفالنسيا على ملعب ميستايا.

وحدد الاتحاد الإسباني، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير/ شباط، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام القرعة في قاعة "لويس أراجونيس" بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

المصدر: كوورة