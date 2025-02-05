الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تدخل على خط أزمة موظفي إقليم كوردستان

2025-02-05 20:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنها تتابعالأوضاع الإنسانية للمعتصمين المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، لكنها لا تتدخل فيالقضايا المالية والإدارية التي تعد شأناً حكومياً.

وقالت الأمم المتحدة، بحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفقنيوز، إنها "ستنقل مطالب المحتجين إلى الجهات المعنية دون أن يكون لها دور فياتخاذ القرارات المتعلقة بالرواتب".

ووفقاً للمصدر، التقى محمد الحسان، ممثل الأمين العامللأمم المتحدة في العراق، دلشاد ميراني وهو أحد المعتصمين، وأوضح أن المنظمةالدولية تحترم سيادة الحكومات ولا تمتلك صلاحية التدخل في قراراتها المالية، لكنهافي الوقت ذاته معنية بمتابعة الوضع الإنساني للاعتصام والمعتصمين .

وأضاف المصدر أن الحسان أبدى تفهمه للمعاناة التي يمر بهاالمحتجون جراء تأخر الرواتب، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة تراقب التداعياتالإنسانية الناجمة عن الأزمة المالية، وستنقل أصوات المعتصمين إلى حكومة إقليم كوردستانوحكومة بغداد دون التدخل في الشؤون السيادية".

إلى ذلك، دعت رئيسة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، منىيوحنا، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الاستماع لصوت المعتصمين والمواطنينالمتضررين في إقليم كوردستان، مشددة على أن الرواتب تعد حقًا مشروعًا لا يمكنالتهاون فيه.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمام خيم الاعتصام في السليمانية،حضرته وكالة شفق نيوز، أكدت يوحنا أن الرواتب تشكل مصدر الدخل الأساسي للمواطنين،وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية التي ينبغي عليها الاستجابة لمطالبالمعتصمينن والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وأضافت أنها تأمل أن يكون عام 2025 نهاية لمعاناة مواطنيالإقليم، الذين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف رواتبهم الشهرية لأسباب لم تُحددبشكل واضح حتى الآن.

وشددت يوحنا، على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءاتعاجلة لضمان إيصال المستحقات المالية في مواعيدها، معتبرة ذلك التزامًا أساسيًاتجاه المواطنين.

واختتمت رئيسة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، تصريحاتهابالدعوة إلى التعامل بجدية مع ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكدة أن توفيرالرواتب في مواعيدها هو حق قانوني وإنساني يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومةالعراقية.

وتشهد السليمانية احتجاجات متواصلة لموظفين يطالبون بصرفرواتبهم المتأخرة، حيث نصب المحتجون خيام اعتصام تعبيراً عن استيائهم من الأزمةالمالية.

وتأتي هذه التحركات وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعصفبالعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ما يؤثر على انتظام صرف المستحقاتالمالية للموظفين.