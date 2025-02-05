الاتحاد الوطني: اللجنة الفنية استكملت مهامها وننتظر اجتماع القيادة العليا للحزبين

2025-02-05 20:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، طارق جوهر، يوم الأربعاء، أن الاجتماعات بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني لم تصل بعد إلى مستوى اجتماع القيادة العليا، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية الفنية استكملت مهامها بعد خمس جولات من الاجتماعات، حيث وضعت خارطة طريق تضمنت عدة نقاط أساسية.

وأوضح جوهر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الحزبين توصلا إلى اتفاق حول آلية إدارة إقليم كوردستان وهيكلية الحكومة الجديدة، وذلك استناداً إلى رؤية مشتركة تهدف إلى تجاوز الخلافات السابقة، لا سيما فيما يتعلق باتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالشراكة الحقيقية، والتوافق، والشفافية، وخدمة المجتمع الكوردستاني، الذي يعاني حالياً من أزمة صرف الرواتب والخلافات المستمرة مع بغداد".

وأضاف أن "الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية ستكون ضمن أولويات الحكومة المقبلة، وتشمل ملف النفط والغاز، وملف البيشمركة، وحصة الإقليم من الموازنة، بالإضافة إلى وضع قوانين اتحادية جديدة مثل تشكيل المجلس الاتحادي"، مبيناً أن "هذه القضايا نوقشت بين الحزبين عبر اللجنة الفرعية الفنية".

ولفت إلى أن "الجميع بانتظار اجتماع موسع للقيادة العليا للحزبين لدراسة مخرجات هذه اللجنة".

وأعرب جوهر عن أمله، إلى جانب الكثيرين، في "الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني حريص على استكمال هذه الخطوات بأسرع وقت ممكن، لاستعادة قوة وهيبة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مما يعزز موقف الإقليم في حل المشكلات مع بغداد وفقًا للتفاهم والدستور المشترك".

وفيما يتعلق بورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الفرعية، أوضح جوهر أنه "لا يمكن الجزم بأن جميع النقاط قد حُسمت بالكامل، حيث لا تزال هناك نقاط خلافية لم تتمكن اللجنة من البتّ فيها بسبب عدم صلاحياتها"، مرجحاً إحالتها إلى "اللجنة العليا بين المكتبين السياسيين للحزبين، والتي من المتوقع أن تعقد اجتماعها في الفترة المقبلة".

وأكد على "ضرورة عدم تأخير الاجتماع"، مشدداً على أن "التوصل إلى حل نهائي يتطلب بعض الوقت، والمرونة، وتقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى اتفاق شامل".

وكانت لجنة التفاوض المشتركة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد عقدت اجتماعها الأخير يوم أمس الثلاثاء في أربيل.

وذكر بيان مشترك للجنة الفنية للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذا يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمناقشات البناءة بهدف المشاركة في المرحلة المقبلة من الحكم، بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية لهذه المرحلة الحساسة وتطلعات مواطني إقليم كوردستان".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال اللقاءات، تم التوصل إلى تفاهم مشترك واتفاق مبدئي حول معظم القضايا، على أن تُرفع نتائج هذه اللقاءات إلى اللجنة العليا للمفاوضات بين الجانبين لاتخاذ القرار المناسب".