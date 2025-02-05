شيوخ الفلوجة والكرمة يرفضون خروج الإرهابيين ويؤكدون ضرورة تنفيذ العفو العام

2025-02-05 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

طالب شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة والكرمة بمحافظة الانبار، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، السلطات والقوى السياسية التدخل الفوري لمراجعة الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي يتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين.

وبحسب مراسل "بغداد اليوم"، فقد أكدوا في بيان مشترك أن هذا القرار "يُعيق تحقيق العدالة ويعمق معاناة الأبرياء الذين ظلموا بلا ذنب".

وأعرب الوجهاء عن استيائهم من التأخير في تنفيذ القانون، الذي يهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين الذين ثبتت براءتهم، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في القرار بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحفظ حقوق المواطنين.

يأتي هذا الموقف في إطار الضغوط المتزايدة من قبل المجتمع المحلي للإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وإنهاء معاناتهم، والذي اثمر عن اصدار قانون للعفو عن المظلومين وإعادة محاكمتهم الا انه لم يلبث الا قليلا على الورق حتى صدر مرسوما قضائيا بالولاء عليه وايقافه.