2025-02-05 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، توزيع شتلات الزيتون بشكل مجاني على الدوائر الحكومية، وفيما بينت أن العراق ضمن المراتب الثلاثين الأولى عالمياً بزراعة الزيتون، أكدت التوجه نحو زيادة الاصناف التي تتلاءم مع البيئة العراقية ذات الإنتاجية العالية.وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على إنتاج المحاصيل الصناعية التي تحافظ على البيئة واهتمام كبير من خلال دائرة البستنة بإقامة البرنامج الوطني لأكثار أنواع واصناف الفاكهة والزيتون".وأضاف، أن "البرنامج يركز على الاهتمام على تطوير الزيتون من خلال أصناف الزيتون عالي الزيت والأصناف المستخدمة كغذاء والاصناف ثنائية الغرض"، موضحا أن "البرنامج يتضمن دورات تدريبية وارشادية للمزارعين وتوزيع شتلات الزيتون المختلفة من خلال المحطات البستنة الموجودة في المحافظات الى الدوائر الحكومية بطريقة الاهداء".وبين الوكيل الإداري للوزارة أن "الاهتمام بإنتاج الزيتون جاء لأهميته وخاصة ان العراق يحتل المرتبة التاسعة عربيا من حيث الإنتاج، وضمن المراتب الثلاثين الأولى على مستوى العالم".وختم سهر أن "التوجه الحالي لوزارة الزراعة الحالي يذهب باتجاه زيادة زراعة الأصناف التي تتلاءم مع البيئة العراقية ذات الإنتاجية العالية في الزيت وزيت المائدة ثنائية الغرض".