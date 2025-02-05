الإعمار: تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء

2025-02-05 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء.وقالت وزارة الإعمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ترأس اجتماعا لمناقشة مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، بحضور محافظ صلاح الدين بدر الفحل، ومدير عام المديرية العامة للمجاري عماد آل ميرزا، وعدد من مسؤولي الدوائر الخدمية في القضاء".وأضافت، أنه "جرى أثناء الاجتماع تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تزامناً مع إعلان المدينة عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، يترأسها وزير الإعمار وتضم في عضويتها محافظ صلاح الدين، فضلاً عن مدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير العقود عن وزارة الإعمار، وقائمقمام سامراء ومديري الدوائر البلدية في القضاء عن محافظة صلاح الدين".وذكرت، أن "اللجنة ستقوم بالإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه، وتوجيه دعوة الى شركة استشارية رصينة أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على تنفيذ المشروع، وتحديد الشركات المصممة والمنفذة".