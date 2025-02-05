رئيس الجمهورية والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة توحيد الجهود والرؤى بين القوى السياسية

2025-02-05 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل المشترك بين القوى السياسية لتعزيز المسار الديمقراطي.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم"، لافتة إلى، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية والدولية وموقف العراق منها".وأضافت، أنه "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل المشترك بين القوى السياسية لتعزيز المسار الديمقراطي ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد إثر المتغيرات الدولية والإقليمية وبما يحمي وحدة وسيادة واستقلال العراق".وتابعت، أنه "تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وبما يحفظ الاستقرار الأمني والسياسي ويخدم أبناء الشعب ويحقق العدالة".