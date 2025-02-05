رئيس الوزراء يبدي موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية

2025-02-05 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات".وأضاف، أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرار في المنطقة".وأبدى رئيس مجلس الوزراء، "موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية قريبًا؛ لأهميتها في تحقيق المصالح المشتركة".وأكد خلال اللقاء، "رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين البلدين وتوسعة آفاق التعاون بمختلف المجالات"، مشددا على، "ضرورة تعزيز التعاون بشأن مشروع طريق التنمية والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية المصالح المشتركة".من جانبه، نقل بوغدانوف للسوداني "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورغبة حكومة بلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية، استعدادًا للاجتماع العاشر للّجنة العراقية الروسية المشتركة التي ستعقد قريبًا، والتي ستتولى مهام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".